Только эти четыре цифры: В МВД назвали способы защитить персональные данные на Госуслугах

Также в министерстве посоветовали не обращаться к третьим лицам для осуществления каких-либо операций через личных кабинет на Госуслугах и никому не говорить логин и пароль, в том числе должностным лицам. Кроме того, в МВД не советуют использовать VPN при входе на Госуслуги.