Только эти четыре цифры: В МВД назвали способы защитить персональные данные на Госуслугах

Чтобы защитить персональные данные на портале Госуслуг, МВД рекомендует не отвечать на звонки с неизвестных номеров и удалять приходящие с них смс-сообщения.
Исключение составляет короткий номер 0919, который используется для оценки качества предоставленной госуслуги, уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Также в министерстве посоветовали не обращаться к третьим лицам для осуществления каких-либо операций через личных кабинет на Госуслугах и никому не говорить логин и пароль, в том числе должностным лицам. Кроме того, в МВД не советуют использовать VPN при входе на Госуслуги.
Тем временем мошенники упорно атакуют кабинеты россиян в Госуслугах. Для того, чтобы ввести жертву в заблуждение, аферисты используют аккаунты в мессенджерах с логотипом Госуслуг на заставке.