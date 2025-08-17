Ричмонд
Только эти четыре цифры: В МВД назвали способы защитить персональные данные на Госуслугах

В МВД призвали удалять СМС с неизвестных номеров, кроме одного.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы защитить персональные данные на портале Госуслуг, МВД рекомендует не отвечать на звонки с неизвестных номеров и удалять приходящие с них смс-сообщения.

Исключение составляет короткий номер 0919, который используется для оценки качества предоставленной госуслуги, уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Также в министерстве посоветовали не обращаться к третьим лицам для осуществления каких-либо операций через личных кабинет на Госуслугах и никому не говорить логин и пароль, в том числе должностным лицам. Кроме того, в МВД не советуют использовать VPN при входе на Госуслуги.

Как мошенники придумали новую схему обмана россиян через фейковые «Госуслуги», читайте здесь на KP.RU.

Тем временем мошенники упорно атакуют кабинеты россиян в Госуслугах. Для того, чтобы ввести жертву в заблуждение, аферисты используют аккаунты в мессенджерах с логотипом Госуслуг на заставке.