Ветеринар Неронов ответил, чем опасны кролики с «щупальцами» на голове

Зараженные кролики с подобием щупальцев на голове, которых обнаружили в США, могут передавать вирус здоровым особям, сообщил в беседе с aif.ru ветеринар, специалист по мелким домашним и экзотическим животным Евгений Неронов.
Напомним, еще в двух штатах США были обнаружены так называемые «кролики Франкенштейна», у которых из-за мутаций клеток вырастают опухоли в виде кожаных рогов.
Ветеринар отметил, что вылечить зараженного кролика можно, удалив ему «рога» хирургическим способом.
«Такие мутации опасны для кроликов в США, в России подобных случаев пока не было. Никогда у нас даже не изучался такой вопрос. Если больных кроликов к нам никто не привезёт, то у нас такого заболевания и не появится», — отметил эксперт.
Власти американских штатов призвали местных жителей не трогать больных кроликов и не подходить к ним близко, однако пока не было ни одного случая заражения человека.
