Названа причина, почему Путин сел в автомобиль Трампа

«Поездка президентов на одной машине из аэропорта во время саммита в Анкоридже не планировалась, это был экспромт», — сообщил источник РИА «Новости». По словам собеседника агентства, первоначальный протокол встречи предусматривал, что оба лидера должны были воспользоваться отдельными автомобилями — Путин должен был уехать на лимузине Aurus, а Трамп — на Cadillac. Однако, как уточнил источник, церемония изменилась.