Россиянам объяснили условия досрочного выхода на пенсию

Мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами стажа могут претендовать на пенсию на два года раньше. А матери, воспитавшие несколько детей, получают право на досрочный выход в зависимости от их числа: пять и более — с 50 лет, четыре — с 56, три — с 57. При этом требуется не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).