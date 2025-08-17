Россиянам объяснили условия досрочного выхода на пенсию

Мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами стажа могут претендовать на пенсию на два года раньше. А матери, воспитавшие несколько детей, получают право на досрочный выход в зависимости от их числа: пять и более — с 50 лет, четыре — с 56, три — с 57. При этом требуется не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
Люди с I группой инвалидности по зрению также могут оформить страховую пенсию досрочно. Мужчины вправе выйти с 50 лет при стаже от 15 лет, женщины — с 40 лет при стаже от 10 лет и наличии 30 ИПК. Ряд профессий и работа в северных регионах дают дополнительное право на досрочный выход. Сюда относятся специальные должности, а также трудовые обязанности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, отметил эксперт.
А ранее в Госдуме объяснили, что с 1 октября в России будут проиндексированы военные пенсии и зарплаты госслужащих. Повышение зарплат коснётся работников государственных органов, при этом индексация составит 7,6 процента. Военные пенсии также будут увеличены, а в дальнейшем может последовать дополнительная корректировка.