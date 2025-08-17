Вооружённые силы Украины атакуют Нижегородскую область, работает ПВО

Жители Кстово рассказали о десяти взрывах на окраине города. По их словам, беспилотники летели на низкой высоте со стороны сёл Гагино и Шелокша. Очевидцы также заметили в небе следы сбитых дронов. Предположительно, ПВО отражает атаку беспилотников. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее в небе над тремя районами Воронежской области расчёты ПВО и комплексы радиоэлектронной борьбы перехватили около пяти дронов. В одном из муниципальных образований при падении обломков пострадал железнодорожный монтёр. Мужчина доставлен в районную больницу. Была повреждена линия электропередачи на железнодорожной станции, что вызвало задержку движения поездов.