Ученые Сибири оцифруют архивы губернских времен

Сибирский федеральный университет реализует беспрецедентный проект по оцифровке исторических документов XVIII-XIX веков.
Они связаны с администрацией Енисейской губернии. Енисейская губерния входила в состав России в 1822—1925 годах. Сейчас это Красноярский край и Хакасия.
Научная команда под руководством Марины Лаптевой, заведующей кафедрой информационных технологий в креативных и культурных индустриях, уже проделала колоссальную работу.
Лаптева рассказала, чтоведется работа над проектом оцифровки отчетов губернаторов Енисейской губернии, существовавшей в 1822—1925 годах. Эта работа поможет проследитьизменения управленческих практик.
Историки и программисты столкнулись с двумя главными сложностями: найти все сохранившиеся экземпляры отчетов и справиться с особенностями дореволюционной орфографии. Ведь тексты написаны старыми буквами и символами, давно выведенными из оборота.
Уже оцифрованы 42 отчета из известных 81, датированных с 1823 по 1915 годы.
Таким образом, ученые Сибири не только сохраняют историко-культурное наследие региона, но и обогащают мировую цифровую коллекцию архивных документов, создавая уникальный ресурс для исследователей и любителей истории.
