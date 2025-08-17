Fox News: Меланья Трамп попросила Путина защитить детей

Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Меланья Трамп призвала президента Российской Федерации Владимира Путина к защите детей, сообщает Fox News.
Речь идёт о письме, переданном первой леди США Путину во время саммита на Аляске. Меланья Трамп написала, что Путин способен сделать это «одним росчерком пера».
«Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем послужите одной лишь России — вы послужите всему человечеству. Вы, господин Путин, способны воплотить эту идею в жизнь одним росчерком пера сегодня», — цитирует телеканал текст письма.
По данным телеканала, президент РФ Путин прочитал письмо в присутствии делегаций Российской Федерации и США во время саммита.
«Как родители, мы обязаны питать надежду следующего поколения. Как лидеры, мы обязаны поддерживать наших детей, и это выходит за рамки комфорта немногих. Несомненно, мы должны стремиться создать мир, наполненный достоинством для всех, чтобы каждая душа могла пробудиться в мире, и чтобы само будущее было защищено», — написала Меланья Трамп.
Она отметила, что «вопрос защиты детей выходит за рамки любых человеческих разногласий и стоит выше географии, правительства и идеологии».
Ранее сообщалось, что письмо лично вручил Путину президент США Дональд Трамп во время их встречи на Аляске.
Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала aif.ru, что было много случаев, когда президентам разных стран передавали письма, как было с сообщением супруги Трампа Меланьи.