Fox News: Меланья Трамп попросила Путина защитить детей

«Как родители, мы обязаны питать надежду следующего поколения. Как лидеры, мы обязаны поддерживать наших детей, и это выходит за рамки комфорта немногих. Несомненно, мы должны стремиться создать мир, наполненный достоинством для всех, чтобы каждая душа могла пробудиться в мире, и чтобы само будущее было защищено», — написала Меланья Трамп.