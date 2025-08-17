Ричмонд
В Новосибирской области стадо диких кабанов перепугало местных жителей

Животные подошли слишком близко, что вызвало стресс и панику у людей.

В селе Чемском, что в Новосибирской области, местные жители стали свидетелями редкого явления. Группа диких кабанов, не проявляя страха перед людьми и собаками, свободно перемещалась по территории села, в непосредственной близости от домов. Животные спокойно паслись и с интересом изучали заборы. Об этом сообщило сообщество «Новосибирск с огоньком» в Telegram.

Автор публикации подчеркнул, что в Чемском дикие свиньи подходят вплотную к жилым домам, доставляя неудобства жителям из-за поврежденных пастбищ.

Следует помнить, что кабаны могут представлять опасность для людей. Обычно они избегают контактов с человеком, но, почувствовав угрозу, могут проявить агрессию и напасть.