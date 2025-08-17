Ричмонд
Диетолог Селезнева сказала, кому нельзя пить матчу

Для любителей матчи этот напиток является альтернативой кофе.

Источник: Аргументы и факты

Японский зеленый чай матча является хорошей альтернативой кофе, однако некоторым людям его употреблять не рекомендуется, сообщила в беседе с aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.

Напомним, матча в переводе с японского языка обозначает «растертый чай». Внешне он выглядит как ярко-зелёный порошок.

«Не рекомендую матчу легковозбудимым людям, гипертоникам, у которых нестабильное артериальное давление, людям с нарушением сна. Также не советую беременным и кормящим из-за высокого содержания кофеина. Для обычного человека без особых проблем со здоровьем матча является отличной альтернативой кофе», — отметила специалист.

Ранее врач Кондрахин назвал напитки, которые могут привести летом к смерти.

Среди них есть кофе и чай, однако вред они могут принести, если полностью заменить ими питьевую воду в жару.