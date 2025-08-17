Диетолог Селезнева сказала, кому нельзя пить матчу

«Не рекомендую матчу легковозбудимым людям, гипертоникам, у которых нестабильное артериальное давление, людям с нарушением сна. Также не советую беременным и кормящим из-за высокого содержания кофеина. Для обычного человека без особых проблем со здоровьем матча является отличной альтернативой кофе», — отметила специалист.