Доцент Балынин рассказал, кто в России может выйти на пенсию досрочно

Эксперт также напомнил, что многодетные матери могут выйти на пенсию раньше при наличии не менее 15 лет стажа и 30 ИПК. Кроме того, на досрочную пенсию по старости могут претендовать инвалиды по зрению первой группы, работники Крайнего Севера и представители некоторых профессий.