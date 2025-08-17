Доцент Балынин рассказал, кто в России может выйти на пенсию досрочно

Россиянам напомнили, кто может выйти на пенсию на несколько лет раньше. Речь идёт о людях с большим страховым стажем и о некоторых других категориях граждан.
«Мужчинам со стажем 42 года и женщинам со стажем 37 лет может быть назначена страховая пенсия на два года раньше», — пишет агентство «Прайм» со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игоря Балынина.
Эксперт также напомнил, что многодетные матери могут выйти на пенсию раньше при наличии не менее 15 лет стажа и 30 ИПК. Кроме того, на досрочную пенсию по старости могут претендовать инвалиды по зрению первой группы, работники Крайнего Севера и представители некоторых профессий.
Тем временем группа депутатов Госдумы предложила не облагать налогом на имущество жильё, купленное в ипотеку. В пояснительной записке к законопроекту названы два условия, при которых может применяться данная льгота.
Также в России предложили нестандартный способ защитить свою землю от изъятия после принятия нового закона.