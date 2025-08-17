Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода

Временные ограничения введены в работе двух российских аэропортов. Речь идёт об аэропортах Казани и Нижнего Новогорода (Стригино). Об этом информирует пресс-служба Росавиации.
Сообщается, что ограничения касаются как посадки, так и вылета воздушных судов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале в 5.59 воскресенья 17 августа.
Накануне сообщалось, что Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани и Волгограда.
Тем временем один человек ранен при атаке украинских беспилотников на Воронежскую область в ночь на воскресенье 17 августа. Об этом сообщил губернатор Гусев.
Ранее в Минобороны сообщили, что над тремя регионами РФ за полчаса уничтожены четыре украинских БПЛА. Речь идёт о Белгородской, Курской и Орловской областях.