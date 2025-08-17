Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода

Росавиация сообщила о введении ограничений в двух аэропортах для обеспечения безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения введены в работе двух российских аэропортов. Речь идёт об аэропортах Казани и Нижнего Новогорода (Стригино). Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

Сообщается, что ограничения касаются как посадки, так и вылета воздушных судов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале в 5.59 воскресенья 17 августа.

Накануне сообщалось, что Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани и Волгограда.

Тем временем один человек ранен при атаке украинских беспилотников на Воронежскую область в ночь на воскресенье 17 августа. Об этом сообщил губернатор Гусев.

Ранее в Минобороны сообщили, что над тремя регионами РФ за полчаса уничтожены четыре украинских БПЛА. Речь идёт о Белгородской, Курской и Орловской областях.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше