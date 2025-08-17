С 1 сентября в России введут новые критерии изъятия бесхозных земель

Новые основания для изъятия бесхозных земельных участков введут с 1 сентября в РФ. Одной из причин станет отсутствие построенного и зарегистрированного дома на территории. Об этом сообщил депутат Государственной думы Сергей Колунов.
Также основанием для изъятия земельного участка станет то, что более половины территории могут быть завалены мусором. Участок отберут, если в течение года после выявления загрязнения проблему не устранят.
Еще ужасное состояние построек и сорняки размером выше метра станут причиной для лишения собственности.
— Подчеркну, что изъятие неиспользуемой земли является крайней мерой. Сначала по критериями отработают профильные органы, проверят обоснованность, дадут собственнику возможность предоставить объяснения и устранить проблему. Если реакции не будет, то уже через суд запустится процедура изъятия, — цитирует его РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы России Борис Чернышов направил предложение к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву о введении обязательной процедуры уведомления родственников владельцев заброшенных участков о возможном изъятии этих земель.