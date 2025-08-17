Минобороны требует с РЖД около 200 миллионов рублей

Минобороны требует взыскать с РЖД 176 миллионов рублей по серии новых исков.
Министерство обороны России подало новые иски к ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму более 176 млн рублей. Об этом сообщает со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ.
«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО “Российские железные дороги”. Сумма исковых требований: 176 миллионов 332 тысяч 827 рублей», — говорится в сообщении. Информацию об этом передает ТАСС.
В конце мая, Минобороны уже предъявляло к РЖД серию исков на сумму свыше 30 млн рублей, а в июне стало известно о требовании министерства взыскать еще 13 млн рублей через Арбитражный суд Москвы. По информации агентства, 31 марта ведомство также инициировало судебные разбирательства с РЖД, на тот момент сумма претензий составляла 90 млн рублей, включая крупнейший иск на 34,3 млн рублей.
В начале июня Минобороны предъявило несколько новых исков к компании на общую сумму свыше 45 млн рублей. А 14 числа потребовало более 13,5 млн рублей.