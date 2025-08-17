Минобороны требует с РЖД около 200 миллионов рублей

В конце мая, Минобороны уже предъявляло к РЖД серию исков на сумму свыше 30 млн рублей, а в июне стало известно о требовании министерства взыскать еще 13 млн рублей через Арбитражный суд Москвы. По информации агентства, 31 марта ведомство также инициировало судебные разбирательства с РЖД, на тот момент сумма претензий составляла 90 млн рублей, включая крупнейший иск на 34,3 млн рублей.