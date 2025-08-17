Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Фабричной в Новосибирске появится бизнес-инкубатор

В дальнейшем это место поможет предпринимателям запустить свое дело.

В дальнейшем это место поможет предпринимателям запустить свое дело.

В соответствии с инвестиционным планом мэра Максима Кудрявцева на 2025 год, на улице Фабричной в Новосибирске планируется постройка бизнес-инкубатора.

В официальном обращении говорится: «Среди значимых инвестиционных проектов, реализуемых в Новосибирске, особо выделяется инициатива по созданию бизнес-инкубатора по адресу: улица Фабричная, 55а».

В настоящее время осуществляется подготовка земельного участка для этого объекта, как следует из документа. Ожидается, что вблизи развязки Димитровского моста, рядом с магазином «Лемана Про», будет построен административный комплекс, включающий зоны для производства, офисов и складов.