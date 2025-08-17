На Фабричной в Новосибирске появится бизнес-инкубатор

В дальнейшем это место поможет предпринимателям запустить свое дело.
В соответствии с инвестиционным планом мэра Максима Кудрявцева на 2025 год, на улице Фабричной в Новосибирске планируется постройка бизнес-инкубатора.
В официальном обращении говорится: «Среди значимых инвестиционных проектов, реализуемых в Новосибирске, особо выделяется инициатива по созданию бизнес-инкубатора по адресу: улица Фабричная, 55а».
В настоящее время осуществляется подготовка земельного участка для этого объекта, как следует из документа. Ожидается, что вблизи развязки Димитровского моста, рядом с магазином «Лемана Про», будет построен административный комплекс, включающий зоны для производства, офисов и складов.