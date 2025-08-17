Диетолог Селезнева сказала, кому нельзя пить кофе с молоком

Кофе с молоком не рекомендуется пить тем, у кого есть непереносимость этого напитка, сообщила в беседе с aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.
«Кофе с молоком и сливками не вреден, если нет непереносимости молока. То же касается чая», — отметила эксперт.
По словам специалиста, молоко и сливки смягчают кофе, однако с ними напиток становится более калорийным.
В течение дня, подчеркнула Селезнева, не рекомендуется выпивать больше одной-двух чашек кофе.
Стоит помнить, что вред могут нанести и добавки для напитка — сахар и сиропы.
