Диетолог Селезнева сказала, кому нельзя пить кофе с молоком

Специалист отметила, что напитки с молоком более калорийные.

Источник: Аргументы и факты

Кофе с молоком не рекомендуется пить тем, у кого есть непереносимость этого напитка, сообщила в беседе с aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.

«Кофе с молоком и сливками не вреден, если нет непереносимости молока. То же касается чая», — отметила эксперт.

По словам специалиста, молоко и сливки смягчают кофе, однако с ними напиток становится более калорийным.

В течение дня, подчеркнула Селезнева, не рекомендуется выпивать больше одной-двух чашек кофе.

Стоит помнить, что вред могут нанести и добавки для напитка — сахар и сиропы.

Ранее врач Андрей Кондрахин назвал напитки, которые могут привести летом к смерти.