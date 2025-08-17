Белый дом высмеял сообщения о документах, обнаруженных в отеле на Аляске

Администрация Соединённых Штатов прокомментировала сообщение радио США (NPR) о том, что в гостинице на Аляске оказались документы, предположительно принадлежащие Госдепу и касающиеся организации саммита.
Помимо этого, заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли высмеяла информацию NPR о меню.
«Смешно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это “нарушением безопасности”. Именно из-за такой самопровозглашённой “расследовательской журналистики” их никто не воспринимает всерьёз, и благодаря президенту Трампу они больше не финансируются за счёт налогоплательщиков», — заявила она.
Напомним, по данным NPR, постояльцы отеля на Аляске обнаружили документы об организации саммита Российской Федерации и Соединённых Штатов, предположительно, оставленные американскими дипломатами.