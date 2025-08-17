Radar Online: Состояние здоровья короля Карла III ухудшилось

Король Великобритании Карл III вынужден передвигаться по своему поместью в Норфолке с тростью из-за ухудшения состояния здоровья, но и такое передвижение даётся ему с трудом. Об этом информирует портал Radar Online.
«Трость — это не просто традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью», — сказано в публикации.
Также портал сообщает, что для снятия боли страдающий онкологией британский монарх использует алкогольные напитки.
Напомним, в феврале 2024 года Букингемский дворец официально сообщил, что у 75-летнего монарха обнаружен рак.
После этого при дворе распространилось мнение, что болезнь короля неизлечима. Однако многие приближённые монарха высказывали уверенность, что не она станет причиной его смерти.
В мае 2025 года король Великобритании Карл III выразил уверенность, что в его борьбе с раком наблюдается прогресс.