Radar Online: Состояние здоровья короля Карла III ухудшилось

СМИ сообщают об ухудшении здоровья короля Великобритании Карла III, страдающего онкологией.

Источник: Комсомольская правда

Король Великобритании Карл III вынужден передвигаться по своему поместью в Норфолке с тростью из-за ухудшения состояния здоровья, но и такое передвижение даётся ему с трудом. Об этом информирует портал Radar Online.

«Трость — это не просто традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью», — сказано в публикации.

Также портал сообщает, что для снятия боли страдающий онкологией британский монарх использует алкогольные напитки.

Напомним, в феврале 2024 года Букингемский дворец официально сообщил, что у 75-летнего монарха обнаружен рак.

После этого при дворе распространилось мнение, что болезнь короля неизлечима. Однако многие приближённые монарха высказывали уверенность, что не она станет причиной его смерти.

В мае 2025 года король Великобритании Карл III выразил уверенность, что в его борьбе с раком наблюдается прогресс.

