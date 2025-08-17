В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

В 6:25 по московскому времени были сняты ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино). План «Ковёр» действовал с 5:59 мск, 25 минут, для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.