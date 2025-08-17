В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

«В период действия ограничений на запасной аэродром “ушёл” один самолёт», — уточнили в ведомстве.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, которая остаётся абсолютным приоритетом.
Напомним, ранее Вооружённые силы Украины атаковали Нижегородскую область. Жители Кстово рассказали о десяти взрывах на окраине города. По их словам, беспилотники летели на низкой высоте со стороны сёл Гагино и Шелокша. Информации о пострадавших и разрушениях нет.