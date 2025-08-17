Тайшетский район отмечает 100-летний юбилей

В 2025 году Тайшетский район отмечает свой 100-летний юбилей. К этой знаменательной дате приурочены разнообразные мероприятия, включая создание выставки, где муниципальные образования района представили свои достижения. Также состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.
Выставка позволяет посетителям познакомиться с историей, культурой и потенциалом 28 муниципалитетов Тайшетского района. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты, отражающие богатое наследие и современные достижения каждого муниципалитета.
— Впереди у нас много работы, чтобы сделать жизнь в регионе лучше и комфортнее. Требуется уделить особое внимание созданию комфортных условий жизни, развитию коммунальной и транспортной инфраструктуры, строительству жилья и объектов социального назначения. Вместе мы сможем решить эти задачи, — сообщают власти области.
Тайшетский район является стратегически важной территорией для региона. Его развитие определяют пересечение главных транспортных артерий, крупные металлургические предприятия, лесная промышленность и сельское хозяйство.