Миколог Харитонова назвала грибы с витамином «долголетия»

Белые грибы, вешенки и шампиньоны содержат большое количество витамина «долголетия», сообщила в беседе с aif.ru миколог Мария Харитонова.
Специалист отметила, что таким образом исследователи называют содержащийся в грибах эрготионеин.
«Эрготионеин, или витамин долголетия, любит напитывать наши ткани в местах, где есть воспаления — и в кишечнике, и в печени, и в легких. Исследователи замечают его как раз в тех местах, где находятся воспаления. Вот этим витамином богаты грибы шиитаке, белые грибы, вешенки (обыкновенная и устричная), шампиньоны», — отметила эксперт.
Харитонова призвала собирать грибы только в проверенных и экологически чистых местах.
