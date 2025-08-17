Миколог Харитонова назвала грибы с витамином «долголетия»

«Эрготионеин, или витамин долголетия, любит напитывать наши ткани в местах, где есть воспаления — и в кишечнике, и в печени, и в легких. Исследователи замечают его как раз в тех местах, где находятся воспаления. Вот этим витамином богаты грибы шиитаке, белые грибы, вешенки (обыкновенная и устричная), шампиньоны», — отметила эксперт.