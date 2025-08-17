Ричмонд
Миколог Харитонова назвала грибы с витамином «долголетия»

Специалист призвала собирать грибы только в экологически чистых районах.

Источник: Аргументы и факты

Белые грибы, вешенки и шампиньоны содержат большое количество витамина «долголетия», сообщила в беседе с aif.ru миколог Мария Харитонова.

Специалист отметила, что таким образом исследователи называют содержащийся в грибах эрготионеин.

«Эрготионеин, или витамин долголетия, любит напитывать наши ткани в местах, где есть воспаления — и в кишечнике, и в печени, и в легких. Исследователи замечают его как раз в тех местах, где находятся воспаления. Вот этим витамином богаты грибы шиитаке, белые грибы, вешенки (обыкновенная и устричная), шампиньоны», — отметила эксперт.

Харитонова призвала собирать грибы только в проверенных и экологически чистых местах.

Ранее миколог Дьяков сказал, когда начнется супергрибной сезон.