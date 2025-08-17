Дубцова прокомментировала заявление Крутого о её неблагодарности

По её словам, на протяжении двадцати лет она регулярно отмечала поддержку проекта и продюсера. Певица также пояснила, что последние три года не принимала участие в телевизионных проектах Крутого, но её отношение к нему не изменилось.
По словам композитора, среди артистов, которым он оказывал содействие, не все выражали благодарность. В частности, он отметил, что от Дубцовой подобных проявлений не было, тогда как другие исполнители, включая Тимати, демонстрировали признательность. Продюсер добавил, что певица продолжила свой путь без лишних обязательств.
А ранее Крутой прокомментировал скандальные заявления артиста Антона Зацепина о победе певицы Ирины Дубцовой на «Фабрике звёзд−4». Он резко отверг обвинения в нечестных результатах шоу. Продюсер признал, что не всегда согласен с высказываниями Дубцовой, но назвал её безусловно более талантливой, чем её оппонент.