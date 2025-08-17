Дубцова прокомментировала заявление Крутого о её неблагодарности

Певица Ирина Дубцова отреагировала на недавние слова продюсера Игоря Крутого, который заявил, что не почувствовал признательности от неё за помощь и поддержку на раннем этапе карьеры. Артистка напомнила, что в начале 2000-х, после участия в «Фабрике звёзд-4», между Крутым и крупным телеканалом возник конфликт, из-за которого большинство исполнителей покинули его компанию и потеряли эфирное время на радио и телевидении. Она осталась и полностью выполнила контракт.