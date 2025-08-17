Ричмонд
Дубцова прокомментировала заявление Крутого о её неблагодарности

Певица Ирина Дубцова отреагировала на недавние слова продюсера Игоря Крутого, который заявил, что не почувствовал признательности от неё за помощь и поддержку на раннем этапе карьеры. Артистка напомнила, что в начале 2000-х, после участия в «Фабрике звёзд-4», между Крутым и крупным телеканалом возник конфликт, из-за которого большинство исполнителей покинули его компанию и потеряли эфирное время на радио и телевидении. Она осталась и полностью выполнила контракт.

Источник: Life.ru

По её словам, на протяжении двадцати лет она регулярно отмечала поддержку проекта и продюсера. Певица также пояснила, что последние три года не принимала участие в телевизионных проектах Крутого, но её отношение к нему не изменилось.

По словам композитора, среди артистов, которым он оказывал содействие, не все выражали благодарность. В частности, он отметил, что от Дубцовой подобных проявлений не было, тогда как другие исполнители, включая Тимати, демонстрировали признательность. Продюсер добавил, что певица продолжила свой путь без лишних обязательств.

А ранее Крутой прокомментировал скандальные заявления артиста Антона Зацепина о победе певицы Ирины Дубцовой на «Фабрике звёзд−4». Он резко отверг обвинения в нечестных результатах шоу. Продюсер признал, что не всегда согласен с высказываниями Дубцовой, но назвал её безусловно более талантливой, чем её оппонент.