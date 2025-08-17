В МВД назвали, что необходимо удалять с телефона, чтобы не взломали «Госуслуги»

Ведомство также советует не передавать свои учетные данные третьим лицам, даже если речь идет о должностных лицах. Если гражданин сменил номер телефона, ему рекомендуется обновить контакты в личном кабинете «Госуслуг». Кроме того, МВД настоятельно не рекомендует использовать VPN при входе на портал и сохранять логин и пароль на чужих устройствах.