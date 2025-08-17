Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД назвали, что необходимо удалять с телефона, чтобы не взломали «Госуслуги»

SMS с неизвестных номеров стоит удалять для защиты персональных данных на портале «Госуслуг». С такой рекомендацией выступили МВД России.

МВД России порекомендовали удалять СМС с неизвестных номеров.

SMS с неизвестных номеров стоит удалять для защиты персональных данных на портале «Госуслуг». С такой рекомендацией выступили МВД России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ России появился новый вид мошенничества в интернете.

«Для защиты персональных данных на Едином портале при получении государственных услуг рекомендуем не отвечать и удалять SMS с неизвестных номеров телефонов, за исключением короткого номера 0919, который используется для оценки качества предоставленной государственной услуги», — говорится в разъяснениях МВД. Цитата по ТАСС.

Ведомство также советует не передавать свои учетные данные третьим лицам, даже если речь идет о должностных лицах. Если гражданин сменил номер телефона, ему рекомендуется обновить контакты в личном кабинете «Госуслуг». Кроме того, МВД настоятельно не рекомендует использовать VPN при входе на портал и сохранять логин и пароль на чужих устройствах.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества.

SMS могут содержать коды доступа, банковские уведомления и личные данные. При попадании телефона в чужие руки такие сообщения могут представлять угрозу безопасности пользователя. Регулярная очистка SMS из входящих сообщений помогает снизить риск мошенничества и утечки информации.

Ранее стало известно, что в России появился новый вид мошенничества в интернете. Мошенники начали выдавать себя за представителей высших учебных заведений, чтобы получить доступ к учетным записям абитуриентов на портале «Госуслуги».