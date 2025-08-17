Ричмонд
Il Fatto Quotidiano: Мелони хочет поехать на встречу Трампа с Зеленским

Кроме того, в Вашингтон могут приехать Макрон, Мерц и Стармер.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони думает, следует ли ей поехать в Соединённые Штаты на встречу Дональда Трампа с Зеленским, которая должна состояться в Вашингтоне, сообщает Il Fatto Quotidiano.

По данным итальянского издания, Мелони намерена показать свою роль в урегулировании конфликта на Украине, отличающуюся от роли других лидеров европейских государств.

Трамп предложил Зеленскому пригласить политиков из европейских государств.

Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц думают, ехать ли в США с Зеленским. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне.

