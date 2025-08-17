Бесплатная парковка: кому доступна в Татарстане

Кому предоставляется льгота.
— инвалидам I и II групп;
— инвалидам III группы с любым уровнем ограничения способности к передвижению (потребуется запись в индивидуальной программе реабилитации или абилитации — ИПРА);
— инвалидам III группы, которые получили знак «Инвалид» в бюро МСЭ до 1 июля 2020 года;
— детям с ОВЗ.
Сколько автомобилей можно внести в реестр.
Льгота действует только на одну машину, оформленную на человека с инвалидностью. При добавлении нового ТС старое автоматически исключается из базы.