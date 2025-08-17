Ричмонд
Бесплатная парковка: кому доступна в Татарстане

В Татарстане люди с инвалидностью могут пользоваться парковочными местами бесплатно, если они самостоятельно управляют автомобилем или их перевозят другие водители. Какие категории вправе претендовать на данную льготу — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Кому предоставляется льгота.

— инвалидам I и II групп;

— инвалидам III группы с любым уровнем ограничения способности к передвижению (потребуется запись в индивидуальной программе реабилитации или абилитации — ИПРА);

— инвалидам III группы, которые получили знак «Инвалид» в бюро МСЭ до 1 июля 2020 года;

— детям с ОВЗ.

Сколько автомобилей можно внести в реестр.

Льгота действует только на одну машину, оформленную на человека с инвалидностью. При добавлении нового ТС старое автоматически исключается из базы.