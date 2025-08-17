В Екатеринбурге обновили помещение Часовни Святой Екатерины

В открывшейся в честь городского праздника церкви уложен новый каменный пол и появился новый иконостас.
Также ко Дню города был открыт отремонтированный первый этаж кинотеатра «Салют», закрытого в начале 2020 года.
В Екатеринбурге в День города открылась Часовня святой Екатерины (была построена в 1998 году на месте снесенного в 1930 году Екатерининского собора), которую недавно закрывали на ремонт.
