В Екатеринбурге обновили помещение Часовни Святой Екатерины

В Екатеринбурге в День города открылась Часовня святой Екатерины (была построена в 1998 году на месте снесенного в 1930 году Екатерининского собора), которую недавно закрывали на ремонт.

В открывшейся в честь городского праздника церкви уложен новый каменный пол и появился новый иконостас.

Также ко Дню города был открыт отремонтированный первый этаж кинотеатра «Салют», закрытого в начале 2020 года.