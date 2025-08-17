В здоровом теле — здоровый дух: в Казахстане празднуют День спорта

Во главе национального олимпийского движения — легендарный боксёр и мировой чемпион Геннадий Головкин, который теперь, будучи президентом Национального олимпийского комитета, активно ведёт диалог о будущем бокса на Олимпиаде. Теннисистка Елена Рыбакина, первая казахстанка в мировом топ-10 и победительница Уимблдона-2022, вдохновляет молодых спортсменов и укрепляет международное присутствие страны. Анастасия Городко, фристайлистка из Усть-Каменогорска, недавно вновь взяла бронзу на чемпионате мира и два «золота» на Универсиаде-2025, демонстрируя дух восстановления и целеустремлённости. А в мире интеллектуального спорта Казахстан уверенно заявляет о себе благодаря шахматистке Бибисаре Асаубаевой — двукратной чемпионке мира по блицу и одной из самых молодых гроссмейстеров планеты, чьи победы вдохновляют новое поколение юных стратегов.