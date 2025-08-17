Учительница русского на Аляске рассказала, что расплакалась в день визита Путина

Учительница русского языка на Аляске Галина Томиссер рассказала о впечатлениях от саммита Российской Федерации и Соединенных Штатов. Она призналась, что в день, когда президент РФ Владимир Путин прилетел в штат, она расплакалась.
Преподавательница сообщила, что 15 августа дала интервью девяти журналистам, рассказав им о присутствии русской культуры на Аляске.
— Я даже в какой-то момент расплакалась, сказав, что люблю Россию, — поделилась Томиссер с RT.
Журналист из США Брайан Гленн выразил восторг после того, как получил в подарок бутылку русской водки. Он работал на российско-американском саммите на Аляске вместе с другими представителями СМИ. Подарок он получил от российских коллег в знак дружеского жеста.
Саммит между президентами США и Россией Дональдом Трампом и Владимиром Путиным завершился в ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно к этому часу о первой почти за шесть лет встрече политиков — в отдельном материале «Вечерней Москвы».