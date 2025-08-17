В омском аэропорту задержали 9 рейсов

По данным онлайн-табло омского аэропорта, утром 17 августа 2025 года, из Омска были задержаны вылеты 9 рейсов.
Позже запланированного омскую воздушную гавань покинули:
- Сочи U6676 Уральские авиалинии
- Москва DP6522 Победа
- Москва SU1763 Аэрофлот
- Москва U6388 Уральские авиалинии
- Санкт-Петербург FV6472 Россия
- Москва S72566 S7
- Сочи FV6148 Россия
- Казань ЕО760 Икар
- Минеральные воды ИН2619 Редвингс
Скорее всего, задержка вылетов связана с погодными условиями. Рано утром в Омске, как и 16 августа, когда тоже были задержаны рейсы на вылет и прилет в омском аэрропорту, наблюдался густой туман.