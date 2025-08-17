Ричмонд
В омском аэропорту задержали 9 рейсов

Утром в городе был туман.

По данным онлайн-табло омского аэропорта, утром 17 августа 2025 года, из Омска были задержаны вылеты 9 рейсов.

Позже запланированного омскую воздушную гавань покинули:

  • Сочи U6676 Уральские авиалинии
  • Москва DP6522 Победа
  • Москва SU1763 Аэрофлот
  • Москва U6388 Уральские авиалинии
  • Санкт-Петербург FV6472 Россия
  • Москва S72566 S7
  • Сочи FV6148 Россия
  • Казань ЕО760 Икар
  • Минеральные воды ИН2619 Редвингс

Скорее всего, задержка вылетов связана с погодными условиями. Рано утром в Омске, как и 16 августа, когда тоже были задержаны рейсы на вылет и прилет в омском аэрропорту, наблюдался густой туман.