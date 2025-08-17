Казань и Нижний Новгород снова доступны для самолетов

Аэропорты снова принимают и отправляют самолеты.
Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода заработали после введенных ограничений. Об этом заявили в Росавиации.
«Аэропорт Казань. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале. Также ограничения больше не действуют и для аэропорта Нижнего Новгорода.
Отмечается, что пока аэропорт Казани не принимал самолеты, на запасной аэродром ушло три судна. А в Нижнем Новгороде — только один.
В Казани закрывался аэропорт из-за введенного плана «Ковер». Такие ограничения вводятся, когда есть угроза атаки беспилотников.