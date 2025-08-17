В Башкирии ожидаются грозы и кратковременные дожди

Синоптики Башгидрометцентра сообщили о погоде в Башкирии на ближайшие три дня.
По данным специалистов, днем 17 августа по северу пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер прогнозируется умеренный — будет дуть с северо-запада и запада. Днем столбики термометров покажут 19−24 градусов.
В последующие два дня, 18 и 19 августа так же ожидаются кратковременные дожди. Ветер сменит направление на юго-западное. По ночам температура будет опускаться до +10,+15°, в дневное время солнце прогреет воздух до 27 градусов.
