Овечкин, Кучеров, Малкин, Дацюк вошли в символическую сборную НХЛ за 25 лет

В опубликованный рейтинг вошли четыре российских хоккеиста — Овечкин, Кучеров, Малкин и Дацюк.

Источник: Аргументы и факты

Национальная хоккейная лига (НХЛ) составила список лучших игроков, дебютировавших в лиге после 1 января 2000 года.

В опубликованный рейтинг вошли четыре российских хоккеиста: Александр Овечкин — рекордсмен лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах и обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион НХЛ Евгений Малкин, а также двукратные обладатели главного трофея лиги Павел Дацюк и Никита Кучеров.

Среди других хоккеистов, включенных в список, значатся нападающие Патрис Бержерон, Сидни Кросби, Леон Драйзайтль, Патрик Кейн, Анже Копитар, Натан Маккиннон, Коннор Макдэвид и Стивен Стэмкос.

В числе лучших защитников оказались Дрю Даути, Виктор Хедман, Данкан Кит, Кейл Макар, Алекс Пьетранджело и Ши Уэбер. Среди вратарей в рейтинг попали Марк-Андре Флёри и Джонатан Куик.

Рейтинг опубликован на сайте Национальной хоккейной лиги.