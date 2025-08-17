Овечкин, Кучеров, Малкин, Дацюк вошли в символическую сборную НХЛ за 25 лет

В опубликованный рейтинг вошли четыре российских хоккеиста: Александр Овечкин — рекордсмен лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах и обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион НХЛ Евгений Малкин, а также двукратные обладатели главного трофея лиги Павел Дацюк и Никита Кучеров.