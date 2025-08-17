«Меню обеда»: Белый дом высмеял сообщение о забытых в отеле Анкориджа документах

О том, что документы Государственного департамента по встрече российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа были найдены в отеле Анкоридже на Аляске стало известно днем ранее, 16 августа. По данным журналистов NPR, восемь страниц с официальным пометками американского внешнеполитического ведомства попали в руки постояльцев гостиницы Hotel Captain Cook. Официальные документы лежали в одном из принтеров, предназначенных для общего пользования.