«Меню обеда»: Белый дом высмеял сообщение о забытых в отеле Анкориджа документах

Белый дом высмеял «расследование», опубликованное Национальным общественным радио США (NPR), о том, что в отеле на Аляске были обнаружены документы, предположительно относящиеся к Госдепартаменту и касающиеся организации недавнего саммита между Соединенными Штатами и Россией. С соответствующим обращением выступила пресс-секретарь американской администрации Анна Келли.

— Смешно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это «нарушением безопасности», — заявила она.

По словам Келли, именно из-за такой самопровозглашенной «расследовательской журналистики» СМИ не воспринимаются всерьез. Она также отметила, что благодаря президентству Дональда Трампа они больше не получают финансирование за счет налогоплательщиков, передает ABC.

О том, что документы Государственного департамента по встрече российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа были найдены в отеле Анкоридже на Аляске стало известно днем ранее, 16 августа. По данным журналистов NPR, восемь страниц с официальным пометками американского внешнеполитического ведомства попали в руки постояльцев гостиницы Hotel Captain Cook. Официальные документы лежали в одном из принтеров, предназначенных для общего пользования.

