В Красноярске готовят подъездные пути к школам

Уже через две недели начнутся занятия в школах, и подготовка к новому учебному году активно продолжается. Особое внимание уделяется строительству и ремонту подъездных путей, обеспечивающих удобную доступность учебных заведений.
Одной из ключевых задач является достройка дороги к новой школе на улице 8 Марта. Специалисты провели выездную проверку объекта, констатировав, что основание дорожного полотна готово, завершается монтаж дренажной системы, установлены опоры освещения и бордюры, формируются тротуары. Следующим этапом станет укладка асфальта.
Параллельно идут работы на других улицах центральной части города. Вот некоторые из них:
-Улица Каратанова: реконструируются водопроводные сети.
-Улицы Перенсона и 9 Января: ведутся работы по замене бордюрного камня и укладки тротуарной плитки.
-Улица Дзержинского: работы на пешеходной зоне завершены, теперь настаёт черед установки малых архитектурных форм и озеленения.
Объекты остаются под постоянным контролем вплоть до завершения всех работ, чтобы к началу учебного года все ученики могли комфортно добраться до своих школ.
