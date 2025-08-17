Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске готовят подъездные пути к школам

Уже через две недели начнутся занятия в школах, и подготовка к новому учебному году активно продолжается.

Уже через две недели начнутся занятия в школах, и подготовка к новому учебному году активно продолжается. Особое внимание уделяется строительству и ремонту подъездных путей, обеспечивающих удобную доступность учебных заведений.

Одной из ключевых задач является достройка дороги к новой школе на улице 8 Марта. Специалисты провели выездную проверку объекта, констатировав, что основание дорожного полотна готово, завершается монтаж дренажной системы, установлены опоры освещения и бордюры, формируются тротуары. Следующим этапом станет укладка асфальта.

Параллельно идут работы на других улицах центральной части города. Вот некоторые из них:

-Улица Каратанова: реконструируются водопроводные сети.

-Улицы Перенсона и 9 Января: ведутся работы по замене бордюрного камня и укладки тротуарной плитки.

-Улица Дзержинского: работы на пешеходной зоне завершены, теперь настаёт черед установки малых архитектурных форм и озеленения.

Объекты остаются под постоянным контролем вплоть до завершения всех работ, чтобы к началу учебного года все ученики могли комфортно добраться до своих школ.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске устранили нарушения ремонта дороги на Щербакова.