В Новосибирске ищут вора, похитившего сумку с деньгами и телефоном

Молодой человек вырвал сумку у жительницы Новосибирска из рук. Скрылся в неизвестном направлении.
Приблизительно в 5 утра 16 августа возле жилого дома по улице Петухова произошло нападение. Неустановленное лицо атаковало женщину, когда та шла в сторону остановки общественного транспорта, и силой отняло у нее сумку. В украденной сумке находились сотовый телефон и крупная сумма денег.
В связи с этим инцидентом правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, определяющей это преступление как «Грабеж».
В данный момент ведутся оперативные мероприятия, цель которых — выявить личность и задержать злоумышленника.