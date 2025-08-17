В Новосибирске ищут вора, похитившего сумку с деньгами и телефоном

Приблизительно в 5 утра 16 августа возле жилого дома по улице Петухова произошло нападение. Неустановленное лицо атаковало женщину, когда та шла в сторону остановки общественного транспорта, и силой отняло у нее сумку. В украденной сумке находились сотовый телефон и крупная сумма денег.