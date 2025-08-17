Диетолог Поляков ответил, с какого возраста ребенку можно есть чипсы​

Врач-диетолог Антон Поляков сказал aif.ru, с какого возраста ребенку можно начать есть чипсы, и как их употребление может повлиять на здоровье в будущем.
Как он отметил, современные промышленные чипсы содержат огромное количество химических вредных для здоровья детей компонентов.
«Скажем так: чем позже начать есть чипсы, тем будет лучше (но лучше вообще не начинать). То есть нужно дать возможность организму нормально сформироваться, телу выстроить нормальную гормональную ось, потому что в подростковом возрасте такая еда закладывает проблемы по репродуктивной системе на годы вперед», — отметил Поляков.
Например, у мужчин повышаются риски сниженного тестостерона, эректильных дисфункций различных, у женщин на перспективу закладываются проблемы с фертильностью, то есть с возможностью зачать и выносить ребенка. Если подростки налегают на чипсы, то могут получить различные заболевания желудочно-кишечного тракта, ожирение и сахарный диабет: последние две болезни очень сильно помолодели.
«Кроме того, чипсы содержат большое количество усилителей вкуса, например, тот же глутамат. Употребление этого вещества в больших количествах перегружает нервную систему, в итоге происходит снижение памяти, концентрации внимания, нарушение контроля над психоэмоциональным поведением. То есть чипсы — это пища, которая медленно, но верно бьет по всем системам, ухудшая состояние здоровья ребенка целостно», — сказал Поляков.
Диетолог также отметил, что сегодня можно легко найти альтернативу обычным магазинным чипсам.
«Орехи, сухофрукты или чипсы из натуральных ингредиентов могут быть хорошей альтернативой», — подытожил Поляков.
