Бывший солдат ВСУ рассказал, что мечтает получить гражданство РФ

Солдат вступил в отряд им. Мартына Пушкаря и участвует в боевых действиях на стороне России.

Источник: Аргументы и факты

Экс-военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону России и вступивший в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря, мечтает после окончания боевых действий остаться в РФ, получить российское гражданство и заняться животноводством. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Я уже давно здесь, у меня в России есть друзья. Хочу остаться. В планах — заработать деньги и построить свою ферму. Буду разводить свиней», — рассказал боец под позывным «Сова».

На вопрос, желает ли он получить российский паспорт, он ответил однозначно: «Конечно».

Отряд имени Мартына Пушкаря состоит в основном из бывших украинских военных, уроженцев Запорожской области, которые выступают против действующей власти в Киеве и участвуют в освободительном движении на территории региона.

Ранее сообщалось о том, что бойцы отряда имени Мартына Пушкаря получили трофейное западное оружие. Им передали пулемёт FN MAG, винтовки M4 и AR-15, автоматический гранатомёт калибра 40 миллиметров и боеприпасы.