Четверо детей не смогли попасть в омские школы из-за проблем с русским языком

Они завалили тест на языковой уровень для освоения образовательной программы.

Источник: Om1 Омск

До начала нового учебного года осталось две недели. Накануне 1 сентября в департаменте образования рассказали, что четверо детей не смогли поступить в первый класс, потому что не справились с тестированием на знание русского языка.

Как сообщает NGS55.RU, ссылаясь на пресс-службу профильного департамента, такую проверку проходят дети-иностранцы и те, у кого нет гражданства. Тест определяет, достаточно ли у ребёнка языкового уровня для освоения школьной программы.

Мальчики и девочки смогут пройти дополнительное обучение на базе ОмГПУ и повторно пройти тестирование, но не раньше чем через три месяца после прошлого испытания.