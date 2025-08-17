В Ростове задержали пару, угрожавшую продавцу холодным оружием

В Ростове-на-Дону правоохранительные органы задержали мужчину и женщину, которые пытались украсть товары из магазина, угрожая продавцу предметом, похожим на холодное оружие. Об этом сообщили в главке донской полиции.
По предварительным данным, инцидент произошел в одном из местных продуктовых магазинов. Злоумышленники взяли товары, не оплатив их, а когда продавец попытался остановить их, один из подозреваемых достал предмет, напоминающий холодное оружие.
На место оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали нарушителей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. После завершения проверки будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.
