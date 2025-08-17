Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 17 августа 2025: Почему день акции оппозиции стал позором молдавской полиции; Нацархив негодует — в Советской Молдавии в руководстве были русские; подготовка одного ребенка к школе обойд

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 17 августа 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 17 августа 2025:

1. День массовой акции оппозиции в Кишиневе стал днем позора молдавской полиции: Задержание покемонов, бабушка, угодившая по их вине под колеса авто, разгон палаточного городка.

2. Школа выживания: В Молдове подготовка к учебному году обходится в 3500 леев минимум на одного ребенка — на что уходят деньги.

3. Национальный архив Молдовы осуждает советский период за отсутствие в руководстве нацкадров: Как сегодня вместе с избавлением от «оккупации» избавились и от экономики с промышленностью.

4. Овощи и фрукты от местных производителей, шашлыки и морепродукты, товары для школьников: Где в Кишиневе все это можно попробовать и купить, и о чем предупреждает полиция.

5. Сумма «на глазок»: Расчет средств «незаконного финансирования» в деле Башкана Гагаузии Евгении Гуцул сделан в excel — материалы дела.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Санду зовет детей в Молдову, на каникулы к бабушкам и дедушкам: «Президент явно переоценила свой вклад в сохранение мира, потому что более острой ситуации, близкой к раздору, не было с 1992 года» — эксперты.

На Конгрессе диаспоры, который открылся в Кишиневе, президент Молдовы Майя Санду сделала интересное заявление (далее…).

Тайна двух президентов: о чем Путин и Трамп договорились на Аляске.

Путин и Трамп умолчали, о чем договорились на Аляске (далее…).

Граждан Молдовы, живущих в России, лишили права участвовать в выборах: Диаспора ищет средства для отправки соотечественников на голосование.

В России всего два участка на полмиллиона избирателей (далее…).

Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше