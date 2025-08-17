В ОП предложили ограничить возможность выбора детям неблагозвучные имена

В Общественной палате предложили ограничить родителей в выборе для них неблагозвучных и «неодушевленных» имен для защиты прав детей. С таким предложением выступил глава комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Рыбальченко сообщил, что имена, подобные «Стол», «Трактор» и «Айфон», могут послужить поводом для травли и насмешек со стороны сверстников.
"Ограничение возможности родителей в выборе, подчеркну, неблагозвучного имени — это будет, прежде всего, защита интересов ребенка, — сказал Рыбальченко.
Рыбальченко предложил разместить на портале Госуслуг рекомендованный перечень имен. Он также отметил, что у родителей должна быть возможность зарегистрировать и свой вариант, однако в этом случае необходимо будет объяснить такой выбор.
«Работы для сотрудников, конечно, прибавится, но и у детей будет меньше проблем в будущем», — отметил чиновник.
Накануне Рыбальченко предложил дать школьниками право выбирать фасоны формы, подготовленные лучшими модельерами РФ. Он призвал провести голосование за модели формы на Госуслугах.