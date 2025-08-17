Ричмонд
12-летний подросток на квадроцикле сбил сверстника в Ростовской области

В Ростовской области после ДТП подростка госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Русаков Советского района Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух 12-летних детей, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 16 августа около 17:00 несовершеннолетний водитель, управляя квадроциклом, совершил наезд на своего сверстника, который находился на улице Мартыненко.

Пострадавший пешеход был доставлен в медицинское учреждение. Точные обстоятельства инцидента и степень тяжести полученных травм уточняются.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление квадроциклами и другой мототехникой несовершеннолетними представляет серьезную опасность. Родителям необходимо строго контролировать досуг детей и разъяснять им правила безопасности на дорогах во избежание трагических последствий.

Расследование происшествия продолжается.

