В Иркутске разыскивают 55-летнюю женщину

В Иркутске полицейские ведут поиски Натальи Асмоловской, 55-летней жительницы Свердловского округа. 16 августа ее дочь обратилась в отдел полиции № 3 с заявлением о пропаже матери. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— Дочь рассказала полицейским, что ее 55-летняя мать ушла из дома, расположенного по улице Маршала Конева, и до настоящего момента не вернулась. Разыскиваемая может находится в Свердловском округе областного центра, — рассказывают в полиции.
Приметы разыскиваемой: на вид 50−55 лет, рост около 150−155 см, среднего телосложения, европейский тип лица, короткие белые волосы.
Полицейские просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Натальи Асмоловской, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (902)170−87−11 или 02 (102 — с любого оператора сотовой связи).