Россиянам раскрыли, в каких профессиях можно получать от млн в месяц

От миллиона зарабатывают люди в логистике, заявил Быханов.
Директора по персоналу могут зарабатывать от миллиона рублей. Этим поделился управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.
«Для сравнения: доход генеральных директоров крупных заводов едва перешагивает миллион рублей. Тогда как директора по персоналу с зарплатой от миллиона уже не редкость, а реальность», — заявил Быханов. Его слова приводит «Газета.ru».
Предприниматель подчеркнул, что немалый интерес соискателей вызывают и вакансии в сферах логистики и закупок, а также направления, связанные с управлением рисками и стратегическим планированием. Популярность последних стремительно увеличивается на фоне текущей ситуации на рынке. Кроме того, высоким спросом пользуются специалисты в химической промышленности и золотодобывающем секторе.