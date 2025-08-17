Российские десантники рассказали о штурме укреплений ВСУ за Часовым Яром

После отхода из Часового Яра украинские подразделения отошли на заранее подготовленные линии обороны, оборудованные бетонными дотами и сетью скрытых подземных ходов. Как сообщили РИА Новости командиры батальонов 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сейчас российские десантники ведут бои за эти укрепления.