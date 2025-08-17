Российские десантники рассказали о штурме укреплений ВСУ за Часовым Яром

После отхода из Часового Яра украинские подразделения отошли на заранее подготовленные линии обороны, оборудованные бетонными дотами и сетью скрытых подземных ходов. Как сообщили РИА Новости командиры батальонов 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сейчас российские десантники ведут бои за эти укрепления.
Командир парашютно-десантного батальона с позывным «Спартак» отметил, что украинская сторона начала возводить опорные пункты на новых рубежах еще во время продвижения российских войск.
«Опорные пункты — взводные, ротные — противник готовил заблаговременно. И по мере освобождения Часового Яра подготовка этих позиций продолжалась», — сказал он.
По словам командира батальона «Тайга», наиболее сложным препятствием стали долговременные огневые сооружения.
«Мы столкнулись с рубежом, где находятся бетонные доты. Их крайне трудно вскрыть, приходится прикладывать максимум усилий, чтобы обезвредить эти позиции и обеспечить продвижение штурмовых групп», — подчеркнул он.
Командир с позывным «Сокол» добавил, что украинские силы активно применяют противодроновые сети, а их огневые точки соединены между собой подземными ходами и перекрытыми траншеями, ведущими в ближайшие лесные массивы.
«В укрепленных районах противник разместил минометы, артиллерию, а также склады с боеприпасами», — уточнил он.
По его словам, десантники 98-й дивизии используют весь накопленный опыт борьбы с подобными укреплениями. Для их подавления задействуются артиллерия, авиация, удары FPV-дронов и обходные действия штурмовых групп.
«Мы системно подавляем каждую точку, разрушаем логистику противника на дальних подступах и только после этого продвигаемся вперед», — резюмировал «Сокол».
Ранее сообщалось, что военный РФ Мингазудинов сбил дроны ВСУ из пулемета и спас сослуживцев.