SHAMAN и Мизулину внесли в базу «Миротворца»*

Российского певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину включили в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.
В марте 2023 года ресурс опубликовал личную информацию о Дронове. Владельцы сайта обвинили SHAMAN в открытой информационной поддержке специальной военной операции России.
Мизулине, которая появилась в базе данных в том же году, вменяют такие же обвинения и также якобы «пропаганду войны», передает ТАСС.
На прошлой неделе в базе данных «Миротворца»* оказалась блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Личные данные Ивлеевой внесли в базу сайта в феврале 2019 года за посещение Крыма. Также ей вменяют поездку в Мариуполь в 2024 году.
Певицу Анну Дзюбу, более известную под сценическим псевдонимом Анна Асти, внесли в базу данных сайта «Миротворец»*. Личная информация об артистке появилась в базе сайта в октябре 2023 года, она была внесена туда в связи с получением российского гражданства.
Политолог и военный эксперт Ян Гагин посоветовал россиянам не проверять данные о себе или своих близких в базах «Миротворца»*, чтобы не передавать актуальные данные о гражданах Украине. По его словам, эти действия могут повлиять не только на жизнь россиянина, но и на службу, и на обороноспособность страны.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.