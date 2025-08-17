Ричмонд
В Калачинске Омской области установили гастрорекорд России — испекли 3000 калачей

Гастрономический рекорд был приурочен к 230-летию Калачинска.

Источник: Комсомольская правда

В Калачинске с размахом отметили 230-летний день рождения города. Специально к юбилею здесь был поставлен гастрономический рекорд России. Для гостей праздника испекли 3000 «вареных» свадебных калачей.

Рекорд установили участники Центра традиционной культуры «Радовесть» при поддержке Всероссийской ассоциации шеф-поваров Shefs Team Russia. Калачи, являющиеся символом города Калачинска, были приготовлены по рецепту от носителя традиционной культуры Валентины Бондаревой.

Помимо вкуснейших калачей, гостей праздника ждала концертная программа, многочисленные активности, ярмарка и мастер-классы.