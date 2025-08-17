Минобороны РФ подало серию новых исков к РЖД на 176 млн рублей

Министерство обороны РФ подало серию исков к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на общую сумму 176 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ.
«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО Российские железные дороги. Сумма исковых требований: 176 млн 332 тыс. 827 рублей», — сказано в документе.
Напомним, в конце марта этого года Министерство обороны РФ подало серию исков к РЖД на общую сумму 90 млн рублей. Сумма крупнейшего иска из всех поданных к ОАО «Российские железные дороги» составляет 34 млн рублей.
В конце мая этого года российское военное ведомство потребовало от РЖД более 30 млн рублей. В июне стало известно, что Министерство обороны РФ просит Арбитражный суд Москвы о взыскании еще 13 млн рублей с компании.