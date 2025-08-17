День спорта: куда пойти в Астане и Алматы

В Астане празднование Дня спорта началось 16 августа, но и сегодня можно посетить чемпионат города по шашкам «100» среди мужчин, женщин, юниоров и подростков, который пройдёт в школе-лицее № 89 по проспекту Сауран, 11. В эти же дни на футбольном поле по адресу проспект Туран состоится открытый городской турнир по футболу среди спортсменов с нарушением слуха. Праздничная программа продолжится 25 августа турниром по шахматам среди пенсионеров, который примет «Центр долголетия» на улице Байтурсынова, 63.