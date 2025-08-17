Новосибирский депутат Антонов спас стрижа и воробья

«Несколько месяцев назад моя дочь принесла домой едва живого птенчика. Позже, прямо к дверям моей приемной, буквально приполз стриж со сломанной лапкой и поврежденным крылом. Его обнаружила моя помощница. Теперь мы всем коллективом заботимся о нем. Стриж живет в офисе, а воробей — дома. Вот так и живем,» — поделился новосибирский депутат в социальных сетях.