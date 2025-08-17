Новосибирский депутат Антонов спас стрижа и воробья

Одна из птиц сам «пришел» к нему в приемную, полуживого воробья же домой принесла дочь.
Ростислав Антонов, депутат, рассказал о трогательной истории спасения птиц.
«Несколько месяцев назад моя дочь принесла домой едва живого птенчика. Позже, прямо к дверям моей приемной, буквально приполз стриж со сломанной лапкой и поврежденным крылом. Его обнаружила моя помощница. Теперь мы всем коллективом заботимся о нем. Стриж живет в офисе, а воробей — дома. Вот так и живем,» — поделился новосибирский депутат в социальных сетях.
Интернет-пользователи выразили свое восхищение поступком депутата.
«Очень радует, что вы смогли помочь этим крошечным созданиям, подарить им надежду на жизнь. Хочется верить, что они скоро поправятся и смогут вернуться в дикую природу,» — пишут люди в комментариях.
Пока же эти маленькие пернатые питомцы делают жизнь чиновника немного более душевной и наполненной заботой.