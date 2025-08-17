В Хабаровске напомнили о налоговых льготах для жителей

От налога на имущество физических лиц освобождены жертвы политических репрессий, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Послабление предоставляется на один объект каждого вида, при условии, что его кадастровая стоимость не превышает 300 миллионов рублей и он не используется в предпринимательской деятельности.