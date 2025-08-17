Ричмонд
В Хабаровске напомнили о налоговых льготах для жителей

От уплаты освобождены пенсионеры, многодетные семьи и пострадавшие от политических репрессий.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске напомнили о налоговых льготах для социально уязвимых категорий жителей. Они действуют в рамках законодательства и касаются как земельного налога, так и налога на имущество. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

От земельного налога освобождаются пожилые люди, инвалиды первой и второй группы, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, участники боевых действий и многодетные семьи. Льгота распространяется только на один участок и действует, если он используется для личных или некоммерческих целей.

От налога на имущество физических лиц освобождены жертвы политических репрессий, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Послабление предоставляется на один объект каждого вида, при условии, что его кадастровая стоимость не превышает 300 миллионов рублей и он не используется в предпринимательской деятельности.

Чтобы оформить льготу, обращаться в налоговую инспекцию не требуется. Если у службы есть все необходимые данные о человеке, освобождение предоставят автоматически.